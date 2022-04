Murales a Santeramo, il messaggio frainteso delle due opere

A Santeramo in Colle, in via A. Ponchelli, sono stati realizzati due murales riportati. Il primo è firmato con il nome “Raff” e rappresenta due bambini su una collina, circondati da armi, che si guardano l’un l’altro. Tra i due è stato disegnato un palloncino rosso a forma di cuore per rafforzare ulteriormente il significato che vuole lanciare l’autore. Lo stile richiama quello dell’artista di strada Banksy, che nel 2014 raffigurò una bimba in bianco e nero che si era lasciata sfuggire un palloncino cuoriforme: il volto del personaggio, in questo caso, è segnato dalla tristezza di quella perdita, resa dal chiaroscuro applicato in modo eccellente. Raff, invece, ha voluto allegoricamente rappresentare l’Ucraina e la Russia che gettano le armi per confrontarsi pacificamente sotto un'unica prospettiva, quella dell’amore. L’espressione “Stop war in every country” (fermiamo la guerra in ogni Paese) ribadisce il concetto, già molto chiaro ed evidente, appesantendo il tutto in maniera pleonastica. Scorrendo vi è un altro murale che fa appello alla classe e l’eleganza dello scultore toscano Michelangelo Buonarroti, uomo del Rinascimento italiano e considerato uno dei più grandi estri del suo tempo. È stato scelto il volto del David per esprimere un messaggio più profondo rispetto al precedente, in quanto il personaggio biblico con le sue mani ossute sostiene il suo volto spezzato in due parti, dal quale proviene una spirale di luce verde-acqua e rossa. Le due tinte si intrecciano ma non si mescolano e sono state utilizzate anche per gli occhi, occhi privi di dettagli come fossero delle cavità che riflettono un lume interiore. La frase a lato, in questo contesto, aiuta ad interpretare la scena, ovvero uno scisma interiore che lascia una scia di due potenze, una positiva e l’altra negativa. Se guardiamo il dipinto sotto questo punto di vista, potrebbe assomigliare ad una sorta di Yin e Yang patriottico. L’espressione riportata in questo murale è “We don’t need no more trouble” (non abbiamo bisogno di altri problemi). Questa frase è in contrasto con l’eleganza pittorica; inoltre, l’errore delle due negazioni ha snaturato il valore dell’intera rappresentazione capovolgendo il senso reale