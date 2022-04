Verso la Pasqua: gli orari della Veglia Santa a Cassano

Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, la comunità cristiana di Cassano è tornata a celebrare la Processione dei Misteri. Tanti i fedeli raccolti in preghiera dietro le statue dei santi e, in particolare, del Cristo Morto e dell'Addolorata, in un dolce connubio tra fede e tradizione. Ora si va verso la Pasqua: per i cristiani quella di stasera è «la notte di veglia in onore dei Signore», definita «la veglia madre di tutte le veglie». «In questa notte il Signore "è passato" per salvare e liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù; in questa notte Cristo "è passato" alla vita vincendo la grande nemica dell’uomo, la morte; questa notte è celebrazione-memoriale del nostro "passaggio" in Dio attraverso il battesimo, la confermazione e l’eucaristia. Vegliare è un atteggiamento permanente della Chiesa che, pur consapevole della presenza viva dei suo Signore, ne attende la venuta definitiva, quando la Pasqua si compirà nelle nozze eterne con lo Sposo e nel convito della vita». Al Santuario la veglia sarà celebrata alle ore 21, alla parrocchia Santa Maria Assunta alle ore 21:30 e, infine, alla parrocchia Santa Maria delle Grazie la veglia inizierà alle 22:30.

Questi gli orari delle celebrazioni eucaristiche della Domenica di Pasqua:

Santa Maria Assunta: ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00

Santa Maria delle Grazie: ore 8.30 - 10.30 - 19.00

Santuario Santa Maria degli Angeli: ore 9,00 – 10,30 – 12,00 – 18,00