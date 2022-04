«Proteggiamola»: i messaggi della Di Medio e del PD in occasione della Giornata della Terra

«La giornata della Terra dovrebbe essere tutti i giorni. Dobbiamo rispettare la il Mondo in cui viviamo per amare noi stessi». Lo scrive la sindaca Maria Pia DI Medio in occasione della Giornata della Terra, che si celebra oggi. «Se viviamo in un ambiente pulito - afferma la prima cittadina - , in armonia con la natura possiamo sperare di avere una vita migliore. La distruzione dell’ambiente per sfruttamento economico, l’inquinamento estremo che gli esseri umani hanno creato in meno di un secolo stanno danno oggi già i loro frutti: il cambiamento climatico per l’innalzamento anomalo delle temperature con tutte le conseguenze sull’agricoltura, l’innalzamento del livello del mare (e quindi l’insorgenza di criticità per le città costiere) e, drammaticamente, l’accelerazione delle mutazioni dei microrganismi (virus e batteri) che stanno determinando una nuova era della medicina perchè le terapie finora messe a punto non sono più utili...bisogna trovare nuovi farmaci e servono più investimenti (che purtroppo scarseggiano....). Non serve più parlare, bisogna agire. Ogni giorno. In ogni nostra azione. E’ compito di ciascuno di noi, nessuno esentato. Come Amministrazione, oltre alla costante lotta all’abbandono dei rifiuti, piantiamo alberi. Al posto di inaugurare Monumenti piantiamo alberi. Finora ne abbiamo piantati circa 1300. L’ultimo è stato messo a dimora l’altro ieri in sostituzione del Gelso su via Colamonico» «Proteggiamola, amiamola, rispettiamola»: è questo l'invito, invece, del Partito Democratico di Cassano che sui social celebra questo giorno in difesa dell'ambiente: «E’ importante - si legge nel messaggio del Pd cassanese - sensibilizzare tutti sulla necessità di salvaguardare il nostro pianeta in un tempo di forti cambiamenti climatici. Abbiamo il dovere di consegnare alle future generazioni un pianeta vitale, prospero e sostenibile».