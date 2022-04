Il 25 aprile a Cassano «con l’Italia, l’Ucraina e l’Europa nel cuore»

In occasione del 77° Anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, lunedì 25 aprile alle ore 10.30 in piazza Moro davanti la lapide installata dalla "Fondazione Albenzio Patrino" sul Palazzo di Città, vi saranno gli onori istituzionali alla memoria dei Caduti e dei Combattenti per la libertà.

«Il 25 aprile di quest’anno - afferma la Di Medio - ci coglie in un momento molto particolare della storia umana ed europea in particolare. Venti di guerra che soffiano nel continente, grandi potenze che sconfinano con aggressività non solo dai propri limiti di Stato ma anche dalle regole del diritto internazionale, devastazione, morte e profughi. Negli ultimi due anni avevamo associato il significato del 25 aprile a quello della Liberazione da un virus che aveva cambiato le nostre abitudini, un problema nuovo ed una sfida per la scienza e per il futuro. Purtroppo quest’anno la drammaticità della guerra in corso nel cuore dell’Europa ha riportato la memoria indietro di 80 anni. L’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, un’aggressione vile, spregiudicata, fuori da ogni regola ha donato nuova attualità a qualcosa che pensavamo fosse chiuso ed archiviato per sempre il 25 aprile del 1945. Ed invece la ferita si è riaperta. E gronda sangue, morte, disperazione, macerie materiali e morali. Le immagini di Mariupol, Kharkiv, Bucha, Irpin e delle altre città ucraine, i visi di bambini ed anziani profughi o imprigionati in scantinati bui e umidi mentre fuori i boati dei cannoni compiono il “loro dovere”, ci richiama sull’attualità del “nostro dovere”: restare uniti nella solidarietà, aiuto ai deboli, agli aggrediti ma anche coraggio di fermare chi aggredisce e viola le regole internazionali e, ancor di più, i diritti umani. In occasione del 77° anniversario della Liberazione, il 25 aprile 2022, alle ore 10.30 in piazza Moro davanti la lapide installata dalla Fondazione Albenzio Patrino sul Palazzo di Città, vi saranno gli onori istituzionali alla memoria dei Caduti e dei Combattenti per la nostra e l’altrui libertà. Con l’Italia, l’Ucraina e l’Europa nel cuore».