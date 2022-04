Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di via per Mellitto Copyright: n.c.

Nessun discorso, ma solo una banda con tre elementi ad accompagnare il taglio del nastro. Così, in tono quasi dimesso, l'amministrazione comunale della sindaca uscente Maria Pia Di Medio ha inaugurato stamattina il Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, posto in via Mellitto e già attivo dal 21 marzo scorso. Pochi gli assessori, i consiglieri comunali e le associazioni presenti, praticamente assenti i cittadini, considerando che per l'occasione sono stati sospesi pure i confermenti dei rifiuti. L'obiettivo della cerimonia - come scritto nell'invito a partecipare destinato alle associazioni del territorio - era di «sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto per l'ambiente e le buone pratiche nella gestione dei rifiuti».