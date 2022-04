Distribuzione moderna, il sud c’è: un cassanese alla guida di Altelio

Il Sud c’è e batte un colpo. Anche nel settore della distribuzione moderna – quello, per intenderci, che ci consente di fare la spesa ogni giorno al supermercato – l’imprenditoria meridionale offre esperienze innovative, capaci di affermarsi e di conquistare il mercato. A fine 2020 - nonostante la pandemia e l’ottimismo verso il futuro sotto i tacchi - in Puglia, a Molfetta, coraggiosamente, nasce Altelio, una centrale di acquisto di beni di largo consumo, food e no food, di nuova concezione: e alla sua guida c’è un cassanese, seppure di adozione. Infatti, direttore generale della nuova impresa - che fa parte del gruppo Migro - è Giovanni Sardone, manager ormai di lunghissimo corso nel campo della negoziazione commerciale nel settore della grande distribuzione organizzata. La direzione commerciale, infatti, è attività che Sardone svolge da quasi 40 anni, ruolo ricoperto per marchi importanti (Dentamaro, Palmera, Varta, Italsilva, Gruppo Forza 3, Crai Sicilia, Sisa Centro Sud), con risultati in termini di incrementi di fatturato sempre di assoluto rilievo. Una competenza tale - unita ad una “spiccata attitudine al raggiungimento degli obiettivi” - che ha indotto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a nominarlo coordinatore generale dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026: un incarico di prestigio nel settore dello sport, l’altra grande passione di Sardone. Da buon ciclista (in passato ha ricoperto la carica di commissario della Federciclismo pugliese ed oggi Sardone è tra gli animatori di «Resto al Sud», un incubatore di nuovi talenti delle due ruote sul quale torneremo presto), il manager cassanese spinge sempre più forte sui pedali, alla perenne conquista di nuovi traguardi: ora la nuova tappa è Altelio, la “centrale di acquisto che non c’era”, nella quale mettere a frutto la sua lunga e importante esperienza. Altelio è un soggetto giuridico che accorpa operatori del settore dei beni di largo consumo: il suo compito è fare da “trade union” tra produttore e distributore, essere punto di congiuntura tra offerta e domanda, negoziare con l’industria di marca, garantendo ai suoi associati forniture con condizioni vantaggiose, insieme a tutta una serie di ulteriori servizi. Caratteristica proprio di Altelio è quella di dedicare attenzione alle “negoziazioni periferiche”, facendo in modo che le contrattazioni siano in linea con le caratteristiche dei territori in cui operano i distributori locali, che ovviamente sono differenti da Nord a Sud. Al momento l’attività della centrale di acquisto si concentra nel Mezzogiorno. Ma Altelio può contare su strutture a Livorno, Pescara, Tortona, Ancona, Frosinone: complessivamente tredici cash & carry, quattro Cedis, due ipermercati e una quindicina di affiliati, oltre a un consistente numero di indipendenti che utilizzano i prodotti a marchio della centrale. Per dare un’idea del rilievo di questa esperienza imprenditoriale, basta sottolineare che le centrali di questo tipo in Italia non superano la 20 unità. Pur operando già da un anno e mezzo, Altelio farà il suo esordio pubblico in occasione di “Marca”, la più importante manifestazione fieristica nazionale, a Bologna, dove tutte le centrali di acquisto, italiane ed internazionali, presentano all’industria i loro programmi. Tra l’altro, Sardone ha fatto parte fino ad oggi del comitato tecnico-scientifico della Fiera, che lavora a progetti sinergici per tutti i gruppi di acquisto. Altelio, insomma, è una bella realtà del Sud ed è gestita, cosa che non ha precedenti in Italia, da un meridionale: un motivo di orgoglio è che a rappresentare una imprenditoria sempre in fermento e creativa ci sia un nostro concittadino.