Primo Maggio: tra Cassano ed Acquaviva la "Passeggiata della Pace"

Lavoro e Pace. Sono i temi del 1° Maggio cassanese, e non solo. Accanto alla tradizionale celebrazione del lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni sindacali di Cassano e Acquaviva Cgil Cisl e Uil hanno deciso di volgere lo sguardo a quello che sta accadendo ad est, proponendo una "passeggiata della pace" lungo la strada parallela alla SP 48, punto di riferimento di tanti runners dei due paesi. Come nella prima edizione, tenutasi nel 2014, i cittadini dei due Comuni paertiranno dai propri centri abitati (il parcheggio del Penny Market i cassanesi, il parcheggio retrostante il "Giammaria" gli acquvavivesi, in entrambi i casi la partenza è prevista alle 9:30) per incontrarsi poi a metà strada, a suggellare e rinnovare l'amicizia tra le due comunità locali, segno e simbolo di un legame più grande che si vuole per tutti i popoli. Nel punto di incontro «musica, canti e balli, rumori di pace affinché cessino i rumori di guerra». Previste delle testimonianza dirette da chi proviene dai luoghi del conflitto ucraino.