Barriere architettoniche, al via un percorso partecipato per la redazione del piano di abbattimento

Al via un percorso partecipato con i cittadini per la redazione del piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Peba) a Cassano. Nel febbraio del 2020 il Comune di Cassano ha ottenuto un finanziamento regionale di 5mila euro per la sua formulazione e adozione. Lo scorso gennaio l’ente locale ha affidato l’incarico di realizzazione del Peba all’architetto Stella Spinelli di Cassano. Il PEBA ha come obiettivo quello di «garantire l’accessibilità dei principali elementi dell’ambito urbano ed edilizio mediante una prima analisi dello stato dei luoghi, finalizzata ad individuare le principali barriere architettoniche, e la conseguente progettazione e programmazione degli interventi di eliminazione delle criticità identificate». Per la sua redazione «è prevista la cooperazione tra cittadini e amministrazione, una collaborazione mirata a rendere più accessibile il paese attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la raccolta condivisa di informazioni grazie alla partecipazione attiva della popolazione». Per queste ragioni il tecnico incaricato della redazione del Peba ha previsto due iniziative di coinvolgimento della cittadinanza: 12 maggio 2022, alle ore 17, nella sala conferenze della Biblioteca comunale “Miani Perotti”, è previsto un «incontro con la cittadinanza per la condivisione degli elementi dell’ambito urbano ed edilizio da sottoporre a verifica ed eventuale progettazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche»; il 14 maggio 2022, alle ore 10, invece, è previsto un raduno in Piazza Aldo Moro per una «passeggiata di quartiere lungo i principali percorsi urbani, finalizzata all’identificazione e all’analisi partecipata delle principali barriere architettoniche presenti in ambito urbano». I cittadini possono contribuire alla raccolta delle informazioni relative alle principali criticità in merito all’accessibilità e fruibilità dello spazio urbano e dei principali attrattori pubblici anche compilando un questionario online.