"Magna Inventio": nel weekend visite guidate ed escursioni tra storia e natura

Il programma di "Magna Inventio", la rievocazione storica del ritrovamento dell'Immagine della Madonna degli Angeli nella Grotta del Convento di Cassano, offre ai cittadini la possibilità di riscoprire il territorio e le sue risorse culturali e naturali. In agenda diverse escursioni e visite guidate:

- Sabato 7 maggio, alle ore 20.00, con la visita guidata alla Grotta e al Convento di Santa Maria degli Angeli in Cassano delle Murge. Vito Campanale, cultore di storia locale e saggista, ci guiderà alla scoperta del Santuario e della sua vita plurisecolare e alla millenaria Grotta carsica che custodisce l’Immagine della Madonna degli Angeli. La visita è gratuita previa prenotazione da inviare per email a: inventiocassano@gmail.com (indicando nome, cognome e numero dei partecipanti alla “Visita Guidata al Convento”) ENTRO IL 6 MAGGIO 2022. L’appuntamento è presso il piazzale del Convento alle ore 19.50. E’ consigliato l’uso della mascherina per proteggersi dal Covid-19.

- Domenica 8 maggio: due escursioni, alle ore 10.00 e alle ore 15.00 alla riscoperta di antichi sapori delle piante murgiane. Fabio Egidi, esperto naturalista, ci guiderà lungo le Murge per scoprire i tesori verdi di questa terra di cui i nostri avi si cibano e che oggi diventano piatti prelibati, una volta conosciuti. Le escursioni sono gratuite previa prenotazione da inviare per email a: inventiocassano@gmail.com (indicando nome, cognome e numero dei partecipanti alla “Escursione delle ore…..” , indicando l’orario preferito) ENTRO IL 7 MAGGIO 2022. L’appuntamento è presso il piazzale del Convento alle ore 9.45 e alle ore 14.45.

- Domenica 8 maggio, alle ore 20.00, visita teatralizzata nel Centro Storico di Cassano. A guidarla ancora una volta Vito Campanale che svelerà piccoli segreti all’interno di storie interessanti della vita della Cassano che fu. Con un qualcosa in più: la teatralizzazione di alcune scene di vita quotidiana dei nostri avi per vivere da vicino quell’epoca. La visita è gratuita previa prenotazione da inviare per email a: inventiocassano@gmail.com (indicando nome, cognome e numero dei partecipanti alla “Visita teatralizzata al Centro Storico”) ENTRO IL 7 MAGGIO 2022. L’appuntamento è in piazza Moro, dinanzi alla Torre dell’orologio alle ore 19.50.