Prevenzione e sicurezza: i Carabinieri a Cassano promuovono una campagna di sensibilizzazione

Si terrà lunedì 9 maggio, a partire dalle ore 17, presso la Sala Consiliare sita in piazza Rossani la campagna di prevenzione e sicurezza dei reati a danno degli anziani. Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cassano Maresciallo Ugo Coppola e i colleghi Carabinieri della Stazione di Cassano e della Compagnia di Altamura relazioneranno e consiglieranno i cittadini nella convinzione di arginare uno dei reati più diffusi non solo a Cassano. Grazie all' importante iniziativa i cittadini, anziani e meno anziani, potranno vivere più serenamente apprendendo utili consigli per evitare truffe e spiacevoli incontri. Insomma, un omaggio alla comunità da parte dell'Arma dei Carabinieri che mostra come sempre i suoi alti valori civili e militari.