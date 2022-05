Di Medio: «Prestazioni sanitarie in un unico posto, l'ex Casa Bianca diventa Casa di Comunità»

«Con grande soddisfazione e gioia per tutta la comunità di Cassano, sono orgogliosa di poter annunciare che Casa Bianca, diventerà una Casa di Comunità»: lo scrive in una nota la sindaca Maria Pia Di Medio.

«Dopo la mia nota inviata a tutti i livelli del settore sanità della Regione Puglia e alla Direzione generale della ASL BARI nell’ultimo periodo dello scorso anno – spiega la prima cittadina - la struttura di Cassano è stata inserita nel programma PNRR per la realizzazione di infrastrutture per il nuovo assetto dell’assistenza sanitaria. Abbiamo dovuto aspettare, abbiamo dovuto espletare tutte le procedure per l’eventuale messa a reddito della struttura, ma il risultato ottenuto supera di gran lunga qualsiasi cifra si potesse ottenere dall’affitto dell’immobile: stiamo garantendo l’accesso a tutte le prestazioni del SSN senza doversi spostare nei comuni o nelle città vicine. Un uso di alta qualità civica. Un altro tassello verso il miglioramento della qualità di vita per tutti i cittadini Cassanesi. Questo intervento rientra nel piano della Giunta Regionale che prevede l'arrivo di 650 milioni di € dal Pnrr. Un piano per finanziare la medicina di prossimità e dotare le strutture di tecnologie all'avanguardia. Casa Bianca quindi diventerà uno dei 121 centri con un approccio nuovo e multidisciplinare in grado di assolvere all'importante ruolo di una assistenza sanitaria per tutti sempre "vicina". Una meravigliosa notizia che non solo risolve in modo eccellente le questioni relative il nostro immobile comunale, ma soprattutto per la vita e la salute dei cittadini», conclude la Di Medio.