Ripavimentazione, “revamping” dell’illuminazione pubblica, rifunzionalizzazione dell’info-point e un nuovo “contenitore” per favorire l’aggregazione sociale dei giovani: sono questi gli interventi principali che saranno realizzati nei prossimi mesi nel centro storico di Cassano. Tutto questo grazie a una messe di risorse intercettate dall’Ufficio Tecnico del Comune e giunte nelle casse dell’ente per finanziare la riqualificazione di “Cassano vecchia”, in linea con gli obiettivi di rigenerazione del borgo antico dell’amministrazione comunale uscente, guidata dalla sindaca Maria Pia Di Medio. Ai 150mila euro ottenuti dalla Regione Puglia per sostenere la riappropriazione di spazi pubblici e la loro riattivazione per attività sociali, di produzione creativa e culturale, di aggregazione giovanile e integrazione tra generazioni, e ai 400mila euro provenienti dal Gruppo di Azione Locale “Terre di Murgia” nell’ambito dell’intervento finalizzato al miglioramento della qualità della vita della popolazione e dell’attrattività del territorio, si sono aggiunti di recente gli oltre 2 milioni di euro derivanti dall’ammissione a finanziamento del progetto “Identità è Comunità” della Città Metropolitana di Bari, che al suo interno contiene un consistente intervento nel centro storico di Cassano, denominato “Rivivere le radici”. Misure differenti, che – come ha spiegato al nostro giornale l’ingegnere Giuseppe Pagano, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale - non si sovrappongono, ma convergono nel migliorare la vivibilità e la fruizione del nucleo antico di Cassano. Con le risorse del PNRR e del Gal “Terre di Murgia”, entro l’anno la pavimentazione del centro storico sarà oggetto di interventi di recupero puntuali, nei punti in cui le basole di Cassano Vecchia sono più deteriorate e danneggiate, con l’interramento, inoltre, sull’asse viario principale, dei cavi della linea elettrica.Il centro storico, inoltre, avrà una nuova illuminazione pubblica, con luci a led ad alta efficienza, in grado di ridurre i consumi, l’inquinamento luminoso e creare una atmosfera differente nel nucleo antico. Intervento cruciale, poi, sarà la “rifunzionalizzazione” dell’info-point di via Miani, fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica del paese, in considerazione dei compiti che è chiamato ad assolvere e anche per la sua posizione privilegiata, a ridosso della chiesa madre, della Biblioteca comunale, della Pinacoteca e del Museo del Territorio di Cassano e dell’Alta Murgia (quando sarà finalmente aperto e fruibile) e lungo la via percorsa dai sempre più numerosi “camminatori”, che attraversano ormai quotidianamente il nostro paese. A tutto questo si aggiunge la realizzazione di una nuova segnaletica, di una nuova cartellonistica con QR-code e di percorsi “tattili” per garantire la fruizione del borgo antico anche ai diversamente abili. Nuovi fermenti – forieri, è la speranza, di una vera rigenerazione sociale del nucleo antico di Cassano - dovrebbero essere assicurati, inoltre, dall’avvio definitivo del progetto “Laborjano” finanziato dalla Regione Puglia (il Comune sta per iniziare la ricerca di un gestore), che prevede la riqualificazione dell'immobile delle Officine Culturali, alle spalle della chiesa di San Nicola: una ricca dotazione di attrezzature d’avanguardia, complementari a quelle già esistenti e da tempo inutilizzate, dovrebbe rendere questa struttura un luogo di aggregazione giovanile e centro di attività laboratoriali con positive ricadute sulla vita sociale di Cassano Vecchia. Accanto a questi interventi, inoltre, va aggiunta la demolizione dell’immobile di via Mastrocanta, iniziata proprio ieri: al suo posto, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, sorgerà una nuova piazzetta, pensata come area di sosta e di incontro lungo la via dei Cammini (che attraversano, tra l’altro, piazza Galietti, da poco riqualificata). In più, a completare il quadro degli interventi nel centro storico, si sono conclusi già da tempo i lavori di rifacimento del basolato del cosiddetto “arco dell’amore”, la stradina che, insinuandosi tra le case del borgo antico, collega via Roma a via Aracoeli. Un insieme di opere, dunque, che hanno origine diverse, ma che nel complesso costituiscono di fatto un unico intervento di rigenerazione urbana, quanto mai necessario per il nostro centro storico, e che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale si “connetterà” al “parco delle cave”(un nuovo polo attrattivo con pumtrack, arrampicata sportiva, orti officinali, giardini sensoriali, eventi e spettacoli), a suo volta collegato - tramite la riqualificazione del tracciato cassanese dell’AQP e la realizzazione della pista ciclo-pedonale - ai borghi extraurbani, al complesso polifunzionale che sarà realizzato nell’ex Garden Village, al Convento e al paesaggio murgiano, risorse accessibili, per cittadini e turisti, in maniera sostenibile con i mezzi delle tre charging station installate nelle settimane scorse a Cassano.