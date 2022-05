Sospensione erogazione idrica: sospese le attività didattiche al "Perotti-Ruffo" il 24 maggio

Attività didattiche sospese il 24 maggio in tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo "Perotti-Ruffo". Lo ha stabilito con una ordinanza la sindaca Maria Pia Di Medio, a causa della prevista sospensione dell'erogazione idrica decisa dall'Aqp nel nostro centro abitato, per consentire ai tecnici dell'Acquedotto di intervenire sulle condotte primarie. Le attività riprenderanno normalmente il giorno dopo. Sempre per il 24 maggio, la sindaca ha disposto anche la chiusura della Biblioteca Comunale nelle ore pomeridiane.