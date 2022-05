Elezioni comunali e referendum: ecco i nomi degli scrutatori sorteggiati

Sono stati sorteggiati in Municipio dalla Commissione Elettorale Comunale gli scrutatori delle sezioni che il 12 giugno 2022 dovranno eseguire le operazioni di voto per le elezioni comunali e per i cinque referendum. Ecco tutti i nomi:

Scrutatori Elezioni amministrative e Referendum 12 giugno 2022 Sezione Nominativo 1 Percoco Beniamina 14/11/1974 Turitto Francesco 06/08/1997 Ventura Giusi 4/05/1988 Manzari Vito 25/09/2002 2 Cice Pietro 01/08/1969 Cogoni Robertina 14/03/1969 Vitale Anna 02/12/1961 Vasco Giovanna 24/02/1991 3 Zullo Mariapia 22/07/1985 Lopane Annalaura 17/11/1977 Silletti Valeria 22/03/1977 Cice Anna Teresa 15/10/1983 4 Fiorese Francesca 31/12/1991 Disabato Nicola 17/10/1987 Anotnacci Giovanni Michele 21/03/1982 Leali Roberta 22/04/1975 5 Angilecchia Marai Rosangela 20/12/1976 Tagariello Michele 16/04/1997 Burdo Elisabetta 20/08/1985 Musci Debora 17/10/1992 6 Spinosa Rosa Valentina 19/03/1992 D’Ercole Antonietta 04/10/1959 Pellegrini Salvatore 05/12/1969 Simone Alessia 19/0/2000 7 Spinelli Francesca 06/0/1991 Molinaro Alessandro Nicola 11/08/1991 Gravinese Vittoria 19/02/1992 Giorgio Camilla 15/07/1992 8 Servodio Licia 20/12/2001 Giannullo Antonio 18/07/1965 Modugno Alessandro 28/01/1991 Nuzzolese Paolo 18/04/2000 9 Scaglioso Davide 10/05/1971 Squiocciarini Caterina 10/06/1993 Gallo Anotonella 28/05/1991 Lerario Vincenza 16/03/1965 10 Biancardi Claudio 22/06/1991 Chimienti Michele 11/06/1985 Centrulli Tommaso 29/12/1944 Introna Elisabetta 16/10/1956 11 Cecca Rosa 16/09/1951 Tassielli Giuseppe 03/04/1971 Percoco Rosita 20/03/1984 Giangregorio Marianna 21/01/1982 12 Viapiano Grazia 05/09/1978 Guagnano Micaela 28/11/1989 Signorile Michele 23/12/1972 Geloso Angelo 11/05/1954 13 Lionetti Chiara 17/06/1960 Lionetti Addolorata 21/04/1952 Petruzzellis Dominga 24/08/1988 Paradiso Angelica 20/08/1989