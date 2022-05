Nuova scuola di via Convento: il progetto del Comune non ottiene il finanziamento del Pnrr

Cassano non avrà, almeno per il momento, un nuovo istituto scolastico. Il progetto del Comune di demolizione e ricostruzione del plesso di via Convento dell’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” - annunciato come certo già nell’agosto del 2018 - non ha ottenuto il finanziamento da 6 milioni e mezzo di euro atteso dal Pnrr. L'opera pubblica pensata dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Pia Di Medio è tra gli “interventi non finanziati” nella graduatoria dell’avviso del ministero della Pubblica Istruzione relativo alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea, Next Generation EU. Un avviso, destinato a tutti gli enti locali, che mirava proprio alla realizzazione di nuove scuole, mediante la completa sostituzione edilizia, per avere "plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi". Ai Comuni pugliesi vincitori del bando, invece, saranno ripartiti ben 44,5 milioni di euro per costruire «edifici - ha dichiarato nei giorni scorsi Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione, commentando la pubblicazione della graduatoria - innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e su una piena fruibilità di tutti gli ambienti». «Si tratta di una cifra ingente – ha affermato ancora il sottosegretario Sasso - che permetterà di colmare lacune e ritardi accumulati negli ultimi decenni nella nostra Regione, garantendo ai cittadini una migliore offerta educativa e formativa per i loro figli e l'opportunità di accedere a scuole nuove e al passo con i tempi sotto tutti i punti di vista. Fondamentale il ruolo degli enti locali, che devono far sì che i tanti soldi a disposizione vengano spesi in modo efficace e per progetti che possano realmente cambiare il volto di ciascuna comunità. Abbiamo a disposizione un'occasione storica – ha concluso Sasso – non possiamo e non dobbiamo fallire». È la seconda volta che il progetto del Comune di una nuova scuola non ottiene le risorse necessarie per la sua realizzazione. Nell’agosto del 2018 il Comune, con un post su Facebook, dava per certa la costruzione del nuovo edificio, attraverso l’inserimento dello studio di fattibilità del nuovo plesso predisposto dagli uffici comunali nel “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020”. Ma le risorse non sono mai arrivate e dal Comune non sono mai giunte informazioni in merito. A febbraio di quest'anno l'amministrazione comunale ha deciso di cogliere l’opportunità offerta dal bando ministeriale nell’ambito del Pnrr, purtroppo senza successo. Probabilmente si dovrà attendere uno scorrimento della graduatoria per ottenere le risorse necessarie per la realizzazione del nuovo edificio scolastico al posto di quello edificato nel 1980 (il progetto è dato per "finanziabile" dalla sindaca Di Medio nella sua relazione di fine mandato). Dagli uffici comunali, comunque, filtra ottimismo sulla possibilità di realizzare in un prossimo futuro l’opera.