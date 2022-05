Di Medio: «Il Centro di Educazione Ambientale dato agli "amici"? Una sciocchezza»

«Un bando pubblico e aperto per l'affidamento del Centro di Educazione Ambientale, oggi attribuito direttamente agli "amici" senza alcun contributo e ritorno per la comunità locale». È la proposta della lista ÈvViva Cassano, scritta nero su bianco nel programma della coalizione guidata da Davide Del Re e che ha mandato su tutte le furie la sindaca Maria Pia Di Medio: «Sono solo sciocchezze», dice la prima cittadina. I Centri di Educazione Ambientale (CEA) sono “strutture che, in aderenza ai principi ispiratori dello sviluppo sostenibile, realizzano progetti di educazione all'ambiente”, con particolare riferimento al “territorio” in cui sono inseriti. Dal 2011, il CEA cassanese - per volontà della sindaca Di Medio e delle due amministrazioni comunali che ha guidato da prima cittadina - è affidato direttamente all’associazione Scuola College “F. Palmirotta” e ha sede nella struttura messa a disposizione dalla stessa associazione, in contrada Taverna Nuova n. 106, sede anche dell’agriturismo “Solinio Village”. Che la volontà della Di Medio fosse di concedere la gestione del CEA comunale proprio a questa realtà, lo dice chiaramente anche il nome assegnato al Centro comunale: si chiama infatti Centro di Educazione Ambientale Comunale “SolinioVillage”, come l’azienda agrituristica in cui è ospitato, azienda che si fregia dal 2011 di questo “titolo”. Dopo l’affidamento diretto della gestione del Centro del 2011, sono arrivati, sempre da parte dell’amministrazione Di Medio, ben tre rinnovi della convenzione: nel 2014, nel 2018 e, recentemente, quello dello scorso marzo 2022. In tutti i casi, la gestione del CEA è stata affidata direttamente alla Scuola College “F. Palmirotta”, con delibere di giunta, senza ricorrere ad avvisi pubblici o bandi, che potessero permettere ad altri soggetti, cassanesi e non, avendone i requisiti, di concorrere e candidarsi alla gestione del Centro. Una situazione che, evidentemente, non piace al candidato sindaco Davide Del Re e alla sua squadra, che promettono, in caso di elezione, una vera e propria selezione per l’individuazione del gestore. Anche perché - è implicito nelle parole scritte nel programma elettorale - il centrosinistra non giudica positivamente l’operato del CEA Solinio Village, del quale, peraltro, non risultano, almeno pubblicamente, delle relazioni illustrative di quanto fatto in paese nel corso degli anni. «Credo che prima di scrivere sciocchezze – è la replica della Di Medio, contenuta in una nota diffusa stamattina - sia necessario informarsi. Ed ora vi informo. Il Centro di Educazione Ambientale di Cassano è uno dei Centri riconosciuti dalla Regione (gli altri si trovano presso altri Comuni: Terre di Enea Otranto; Parco delle Gravine; Serre Salentine …) e fanno parte della rete INFEA. Pertanto, dovendo assicurare le attività in favore dell’ambiente, è l’unica “struttura” istituzionale (non Associazione...) con la quale si possono fare convenzioni che danno la possibilità di accedere a finanziamenti. Inoltre è pura disattenzione, perché non si è interessati all’ambiente…., non conoscere le attività svolte dal CEA di Cassano: dalla partecipazione ai finanziamenti per i boschi alle giornate della Terra, all’educazione ambientale con le scuole (outdoor education) , la realizzazione di un fitodepuratore con l’università di Pavia ed un recente convegno sullo stesso argomento con il Prof. Damiani al fine di divulgarne l’uso anche privato, il ricevimento del premio ASVIS, e , come sede dell’Osservatorio Astronomico della Murgia, hanno svolto attività divulgativa e conoscitiva scientifica ospitando e fatto intervenire, con incontri in Sala Consiliare e presso il Liceo di Cassano, astronauti del calibro di Parmitano, Malerba, Nespoli, giornalisti e divulgatori scientifici: Tito Stagno, la Prof. Patrizia Caraveo, il Dott. G. Masi, C. Muccini e tanti altri... Non si parla assolutamente di “amici” - conclude la Di Medio - perché non è mai stata “premiale” questa condizione presso la mia amministrazione. È sempre stata data priorità alla qualità e alla operatività».