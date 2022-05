Progetto Erasmus ka101: il "Perotti-Ruffo" accoglie docenti da Spagna e Germania

Nell’ambito del Progetto Erasmus 2019-1-IT02-KA101-061279 Towards An Innovative And Inclusive School approvato nel 2019, a partire dal 16 maggio 2022 fino al 27 maggio 2022 l’Istituto Comprensivo Perotti-Ruffo ha accolto una docente: la prof.ssa María de los Ángeles Bellido Expósito proveniente dalla scuola spagnola I.E.S. San Sebastián de La Gomera; mentre a partire dal 23 maggio 2022 al 27 maggio 2022 l’IC Perotti-Ruffo ha accolto due docenti provenienti dalla Germania, Celle: il prof. Jan Grosshennig e la prof.ssa Sabine CarlowMeyer provenienti dalla scuola Oberschule Westercelle. «I docenti - spiega la professoressa Cantacessi, referente del progetto - sono stati impegnati in attività di job-shadowing in classi digitali e non digitali. Hanno avuto la possibilità di mettere a confronto le loro realtà scolastiche dal punto di vista organizzativo, didattico e tecnologico con la nostra realtà formativa e innovativa. La presenza di docenti stranieri nel nostro istituto ha rappresentato un forte stimolo per docenti e alunni».