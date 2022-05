Si ferma la scuola: lunedì 30 maggio sciopero di docenti e personale

I docenti e il personale dell’Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo" di Cassano hanno deciso di aderire in modo compatto allo sciopero indetto dai sindacati della scuola lunedì 30 maggio.

«A parole - spiegano i docenti in una nota - tutti concordano sull’ importanza della scuola; tutte le forze politiche e i vari governi promettono di fare della formazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, una priorità assoluta; tutti concordano sul fatto che bisogna valorizzare il lavoro degli insegnanti, di ridare dignità ad una categoria troppo spesso ignorata se non marginalizzata. I fatti dicono cose diverse. Il Governo fa un decreto che invade il campo della CONTRATTAZIONE per tappare la bocca ai lavoratori della scuola e imporre scelte autoritarie e discriminatorie. Noi pensiamo che:

Il prossimo contratto deve concretamente RIVALUTARE LE RETRIBUZIONI di tutti i profili professionali. Le attuali retribuzioni del personale della scuola non sono assolutamente paragonabili a quelle dei colleghi europei.

Deve riconoscere la professionalità di chi lavora nella scuola come RISORSA FONDAMENTALE.

Deve dare stabilità al lavoro e rafforzare gli organici anziché tagliarli.

Lunedì mattina dalle ore 8,00 tutti i docenti dell’istituto comprensivo saranno fuori i cancelli della scuola per informare i genitori sulle ragioni della lotta e a chiedere la loro solidarietà»