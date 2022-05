"Perotti-Ruffo": «Con le farfalle un messaggio di pace si è sollevato nel vento»

Il giorno 31 Maggio gli alunni delle classi 3A e B di via Convento dell’ I.C. Perotti-Ruffo di Cassano delle Murge, sono stati coinvolti nella manifestazione per la pace. Nel cortile della scuola hanno affidato alle farfalle, da loro realizzate e variopinte, il messaggio di pace che si è sollevato nel vento: le dolci parole hanno echeggiato grazie al sottofondo musicale cantato a gran voce. Solidarietà, armonia, condivisione e amicizia sono state solo alcune delle parole chiave abbracciate dal loro impegno verso il cambiamento e la realizzazione di una società di pace consci della loro responsabilità come futuri cittadini del mondo. Stimolati dall’arrivo di un compagno di nazionalità ucraina nella loro comunità di classe, hanno profondamente riflettuto e si sono immersi nella filosofia della fratellanza: piccoli gesti come una carezza o un abbraccio, si ergono quali colonne portanti del loro messaggio come le ali delle farfalle librano nel vento.

Le insegnanti Martoccia Antonietta, Giustino Carmela, Campanale Elisabetta, Digilio Marianna e la mediatrice linguistica Catia Cappelli