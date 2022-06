Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica: tra i nuovi "cavalieri" c'è un cassanese

Sono in tutto 17 le persone che ieri, nel Salone degli specchi della Prefettura di Bari, hanno ricevuto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Tra queste c'è anche un cassanese di adozione, da molti anni residente e impegnato nella nostra cittadina, insignito del titolo di "cavaliere". Ad aver ricevuto questa prestigiosa onorificenza è Vito Tatoli. Nato il 31 gennaio 1946 a Trinitapoli, Tatoli è un ex sottoufficiale della Marina Militare, in servizio dal 1964 al 1982, è stato imbarcato sulle navi Garibaldi, De Cristoforo, Intrepido, Todaro, Impetuoso, Sterope, Etna, Rizzo, Vedetta e Doria, partecipando per 18 anni a svariate esercitazione interforze, ed è stato insignito della Croce d’Argento per l’adempimento di 16 anni di servizio militare a bordo delle navi. Passato nel 1983 all’impiego civile di Stato presso l’ospedale “Bonomo” di Bari, vi è rimasto ininterrottamente in servizio fino al 2002. Socio dell'Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Bari (ANMI), della qualle è stato anche componente del Consiglio Direttivo, sin dal 1985, nel 2003 in occasione del suo trasferimento a Cassano, dove tuttora vive, chiese ed ottenne di fondare a Cassano un gruppo ANMI, adoperandosi, come recita lo Statuto dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, per “tenere...vivi il culto della Patria, il senso dell’onore e l’attaccamento alla Marina Militare” nonché “mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai caduti”. Tatoli è anche autore di due libri molto importanti per la nostra comunità: “Ricordi e considerazioni del maestro Donato Stano”, dedicato all’insegnante cassanese, ultimo reduce di guerra del Sud Italia delle campagne di Grecia e Russia, e “Per non dimenticare”, edito dalla Messaggi Edizioni, un'opera che contiene le schede dei combattenti cassanesi caduti, dispersi e reduci della Guerra d’Africa e della prima e seconda Guerra Mondiale, l’elenco dei decorati al valor militare con le relative motivazioni, nonché l’elenco dei medagliati e dei Cavalieri di Vittorio Veneto. La cerimonia ha avuto inizio con l’esibizione musicale al pianoforte dell’Inno Nazionale, insieme ad altre note composizioni, interpretate dai maestri Donato Biscione e Nicla Sciancalepore. Il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha poi consegnato i diplomi per le onorificenze a coloro che "si sono particolarmente distinti per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili". Il Prefetto, nel ringraziare i partecipanti, ha espresso parole di compiacimento nei confronti degli insigniti che hanno meritato l’ambita onorificenza. Alla manifestazione erano presenti le massime autorità del territorio.