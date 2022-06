"A spasso con l'Ada": a Cassano un servizio di trasporto dedicato alle persone anziane

Continua ad essere operativo il progetto di trasporto sociale "A spasso con l'ADA" in collaborazione con la UIL Pensionati a Cassano delle Murge. L' obiettivo generale del progetto è quello di mettere a disposizione del territorio un servizio di trasporto dedicato che permetta alle persone anziane, prive di idonea rete familiare di supporto, non in grado di utilizzare i mezzi pubblici, di poter usufruire dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, presenti nel territorio comunale e negli ambiti limitrofi. L’iniziativa prevede l’erogazione di un servizio gratuito di trasporto delle persone ultrasessantacinquenni residenti nel comune di Cassano delle Murge presso ambulatori,ospedali e centri di riabilitazione, nonché centri vaccinali, attraverso un mezzo di proprietà dell’Associazione per i Diritti degli Anziani, attrezzato anche per il trasporto di disabili. Info presso la sede UIL di Cassano, in via Santa Cecilia, 7, tel. 3792534440