Il gusto dell'entroterra nel calendario di Cuore della Puglia. A Cassano la Sagra della Focaccia

Otto eventi nell'entroterra barese, l'area pugliese più ricca di prodotti tipici tra il mare Adriatico e lo Ionio. A organizzarli è l'associazione di Comuni "Cuore della Puglia", che invita anche i turisti stranieri di origine italiana a riscoprire le loro radici immergendosi nei sapori della loro terra. Sabato il primo evento a Corato, capitale dell'oliva coratina, la cultivar più diffusa nel Barese. L'appuntamento è nella sede della cooperativa Terra Maiorum (via Castel del Monte 184) per un convegno sull'oleoturismo al quale seguirà un momento di degustazione e musica. Il 22 e il 23 luglio, invece, tutti ad Acquaviva per la festa della Cipolla rossa di Acquaviva, mentre dal 7 al 13 agosto toccherà a Putignano, con il Festival delle arti e delle sperimentazioni. A Gravina in Puglia dal 27 al 28 agosto "Itinerari", valorizzazione dei prodotti tipici con stand nel chiostro del vecchio seminario. A Cassano, invece, il 20, 21 e 22 agosto si svolgerà la Sagra della Focaccia: «Il borgo antico sarà ancora una volta lo scenario perfetto dell'ormai storico evento realizzato dai panificatori del apese, che rendono omaggio alla focaccia di Cassano, un alimento "povero" - un sempolice impasto di farina, acqua, lievito e sale con l'aggiunta di pomodoro - ma ricco di gusto e sapore, in una serata di buon cibo, dunque, musica e divertimento». A Cellamare, il primo settembre, andrà in scena "Agricastello", a Turi dall'8 all'11 settembre "Festa del borgo antico e sagra delle delizie turesi", mentre sarà Rutigliano a chiudere il cartellone con la Sagra dell'uva il 24 e il 25 settembre. "Finalmente siamo riusciti a sostenere e coordinare i nostri eventi in un'unica offerta per i visitatori", spiega Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva e presidente dell'associazione. "L'idea - continua Carlucci - è quella di far conoscere ai visitatori la grande ricchezza di una delle zone del mondo più vocate dal punto di vista agroalimentare. Ma accanto ai nostri giacimenti enogastronomici, teniamo a far conoscere i bellissimi centri storici e una campagna straordinaria, una fresca e rilassante alternativa alle spiagge nella stagione più calda dopo una bella giornata di mare".