Lavoratori ex Maugeri, PD: «Nuova ditta indisponibile»

Nulla di fatto per gli addetti delle pulizie dell'ex Maugeri di Cassano.

«Nonostante la convocazione effettuata dalla Task Force Occupazione della Regione Puglia - scrive in una nota Enza Battista, segretaria del circolo cassanese del PD - , la nuova ditta appaltatrice (Consorzio Salia) non intende, al momento, procedere a una mediazione dichiarando la propria indisponibilità».

«Stiamo analizzando, in accordo con Regione Puglia e Sindacati - continua la Battista - , ulteriori misure che possano portare ad una soluzione alla vertenza, non escluse altre manifestazioni al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie. Non ci arrenderemo e lotteremo fino all’ultimo per e con loro».

Per la nuova società che ha vinto il servizio di pulizie, infatti, non ci sarebbe continuità territoriale nel contratto predisposto dalla “Maugeri” né la Fondazione, nell’appalto, avrebbe previsto la cosiddetta “clausola sociale”, l’obbligo per chi vince l’appalto di assumere i lavoratori del precedente appalto.