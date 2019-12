Una fermata della Sita nei presso del nuovo Maugeri a Bari: la richiesta di Zullo

Il Consigliere regionale Ignazio Zullo (Fratelli d'Italia) scrive all’assessore regionale ai trasporti, Giovanni Giannini, per chiedere che venga creata «una fermata del pullman della SITA in prossimità della nuova sede dell’ICS Maugeri, magari spostandola dall’attuale fermata di Santa Fara o creandone un’altra» a seguito della segnalazione ricevuta da molti lavoratori dipendenti della struttura.

«Ho avuto modo di verificare le sacrosante ragioni addotte dai lavoratori – scrive Zullo – poiché fermandosi nei pressi di Santa Fara sarebbero costretti ad attraversare a piedi il sottopasso e a percorrere quasi un chilometro per raggiungere la sede di lavoro con ben comprensibili disagi (è il meno) e soprattutto rischi per la sicurezza stradale atteso che per turnazioni gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa concidono anche con la notte.

Sono certo che vorrà adoperarsi presso il gestore della SITA – conclude Zullo – affinché questa richiesta dei lavoratori sia accolta».