"Il Natale è inclusione", il cineforum dello Sprar su immigrazione e integrazione

“Il Natale è inclusione” è il titolo del cineforum sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione organizzato dal centro SPRAR di Cassano delle Murge, gestito dalla cooperativa sociale Medihospes Onlus, con il patrocinio del Comune.

Due gli appuntamenti in programma: lunedì 16 dicembre e sabato 28 dicembre, alle 18:30, presso la sede delle ex Officine Culturali, in piazzetta Ruffo, nel centro storico.

Nel primo appuntamento verrà proiettato il film “Terraferma”, pellicola del 2011 diretta da Emanuele Crialese.

Al termine della proiezione si terrà un dibattito.

L’evento è a ingresso libero e gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.