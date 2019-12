Liceo, scongiurato per il prossimo biennio l'accorpamento con un altro istituto

Un altro «mattoncino positivo» a favore dell'Istituto "Leonardo da Vinci" di Cassano.

Lo annuncia il PD in una nota.

La Città Metropolitana di Bari, infatti, ha approvato la proposta di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 confermando la reggenza per l’istituto scolastico cassanese e scongiurando, almeno per il momento, l’accorpamento con un altro istituto della provincia di Bari.

«La scuola è un luogo di crescita, di incontro, di conoscenza reciproca dove si sperimenta la vita di comunità e il senso civico», è il commento del PD cassanese, ed è per questo che l’IISS “Leonardo da Vinci” deve «ritrovare l’antico lustro e rimanere radicato nel territorio».

«Il nostro lavoro per il liceo continua!!!» afferma la segretaria Enza Battista.