Ufficio di Staff, 61 candidati: tra sette la selezione finale che assegnerà il posto in Comune

Sono ben 61 le candidature ricevute dal Comune per il posto all'interno dello staff della sindaca Maria Pia Di Medio.

In gioco c'è l'assunzione in Comune - fino alla scadenza del mandato dell'attuale sindaca - con un contratto di lavoro di 18 ore settimanali come «Istruttore Amministrativo Contabile Cat. “C”, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno che coadiuvi il Sindaco nella cura ed organizzazione delle “ATTIVITÀ DIPROMOZIONE DELLE IDENTITA’ TERRITORIALIE DEGLI EVENTI CULTURALI” (programmi, iniziative e realizzazioni dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia con rapporti diretti con ARTISTI E SCRITTORI e MUSICISTI, in particolar modo locali)».

«Stante le festività - dichiara la prima cittadina - il Sindaco con il Responsabile di Settore affari generali audiranno i 7 candidati che nella domanda hanno presentato titoli conformi alle necessità su descritte, nella mattinata del giorno 30 dicembre, dovendosi concludere l’iter necessariamente entro l’anno. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato presentando curricula degni di nota, dimostrando, ancora una volta, il grave stato dell’occupazione anche di soggetti con competenze notevoli».

Per la partecipazione alla avviso pubblico non erano richiesti particolari requisiti: bastava possedere la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, la maggiore età, una fedina penale pulita e un diploma di scuola secondaria di secondo grado (di un qualunque percorso di studi).

Tra i sette, dunque, la sindaca Maria Pia Di Medio, visto il «carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere», «provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il soggetto da assumere».