Iniziativa Democratica: la Regione conferma l'anno di reggenza per il liceo cassanese

«Il liceo resterà ai cassanesi».

Lo annuncia il movimento che fa capo all'assessore regionale Alfonso Pisicchio.



«A dirlo - si legge - la delibera di giunta regionale pubblicata il 31 dicembre scorso. Il piano di dimensionamento non ha toccato il nostro unico istituto superiore grazie all’impegno dell’assessore Alfonso Pisicchio leader del movimento di centrosinistra, Iniziativa democratica, che resterà a reggenza ancora per il prossimo anno. È stata una impresa di non semplice percorso, che però ha premiato il forte senso di appartenenza al territorio del movimento civico ID; le pressioni politiche avverse protendevano per altre soluzioni, ma il buonsenso ha avuto la meglio scalzando mire provincialistiche, giochi di potere che avrebbero fortemente nuociuto al nostro unico istituto superiore. Credere in un futuro di successi e crescita è ancora possibile per la scuola superiore dei cassanesi e la politica ne ha dato dimostrazione con i due step fondamentali che prima in città metropolitana con il nostro consigliere delegato Michele Laporta e poi in Regione hanno dato ragione a chi ormai da molto tempo scommette nel futuro dell’Istituto cassanese. Ora è giunta la conferma con gli atti redatti dalla regione ma la partita di sopravvivenza del liceo non è ancora terminata. Importante sarà il numero dei ragazzi che vorrà iscriversi al liceo per decretarne la definitiva conferma di “rinascimento”. Credere nel destino luminoso della nostra scuola superiore vuol dire riconoscerne un ruolo di alto livello culturale, sociale, antropologico ed economico per un territorio come quello di Cassano e del circondario in grado di rispondere alle esigenze dei ragazzi che chiedono percorsi formativi all’avanguardia e di successo: basti pensare al corso di biomedico di nuova istituzione, filo diretto con il vicino ente di ricerca medica Miulli, che si aggiunge ai già presenti corsi di classico, scientifico, serale e tecnologico. Un’offerta formativa di cui andare fieri perché il liceo non è solo una scuola superiore ma un vessillo di identità locale».