Ex Vittoria, l'appello della proprietà ai cittadini: «Aiutateci a ricostruire la storia del cinema»

Ricostruire le vicende della storica sala cinematografica di Cassano.



E' l'impegno che la proprietà dell'ex "Vittoria", ora in gestione all'associazione Apulia Country, vuole portare avanti, così come annunciato in occasione dell'inaugurazione del nuovo corso del cinema cassanese.



Ora c'è anche l'appello diretto ai cittadini, perché possano scovare tra i propri ricordi e le proprie memorie, elementi che possano aiutare a ripercorrere le vicende della sala cassanese nel corso della sua pluridecennale attività.



«In occasione della riapertura del cineteatro Apulia ex Vittoria - dichiara a CassanoLive la signora Giacomina Giustino - ho deciso di ricostruire la storia di questo cinema, almeno attraverso materiale fotografico. Chiedo a tutti voi - è l'invito che la proprietà rivolge ai cittadini di Cassano - di guardare fra le foto dei vostri nonni, sarebbe un modo per ripercorrere la storia dello stesso paese, attraverso la storia del cinema Vittoria. Se qualcuno vorrà, sono disponibile anche ad ascoltare e raccogliere testimonianze, racconti, aneddoti».