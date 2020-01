Le "Arance della Salute" dell'AIRC, il 25 gennaio a Cassano

L'iniziativa dell’AIRC “Le Arance della Salute”, dal 1990 consente di fare il pieno di vitamine e far del bene alla ricerca prendendo una reticella di arance rosse, in una delle oltre 3.000 piazze presidiate dai volontari.

Sabato 25 gennaio, torna quindi nelle piazze Italiane il consueto appuntamento con cui l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro dà il buon anno alla ricerca, finalizzata a sconfiggere un pericoloso nemico per la nostra salute.

“Le Arance della Salute” è anche l'occasione per parlare di prevenzione, sana alimentazione e corretti stili di vita.

Ma c’è di più: oltre alle arance, in molte piazze sarà possibile trovare anche i vasetti di ottima marmellata di arance e di miele.

Come ogni anno, le volontarie dell’AIRC di Cassano allestiranno il gazebo per la vendita del prezioso agrume, nostro grande alleato nella lotta preventiva di questo male così insidioso e diffuso, in due punti:

• a Cassano, in p.zza Garibaldi (villa comunale, angolo con via Vittorio Emanuele III);

• ad Acquaviva, in p.zza Vittorio Emanuele.

Basta un contributo minimo di 10,00 euro per ricevere in omaggio una reticella di arance rosse di qualità e provenienza garantite, contrassegnate dal marchio dell'Associazione AIRC.