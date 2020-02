I giovani in piazza contro il cambiamento climatico

Torna prepotente l’inverno sulla Puglia, allerta meteo in tutta la regione

Torna prepotente l’inverno su Bari e provincia, con temperature in calo e pioggia. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida da domani, 4 febbraio, per le successive 36 ore. Previsto per la Puglia un netto peggioramento, con vento forte, pioggia e nevicate