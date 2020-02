Prevenire i tumori con uno stile di vita sano: "Progetto Martina" al liceo con Leo Club e Lions

Anche quest'anno appuntamento fisso con la prevenzione.

Sabato 15 Febbraio 2020 alle ore 9:00, il Lions Club ed il Leo Club Cassano delle Murge, presieduti rispettivamente da Angelo Iacovazzi e Francesca Dragonieri, presenteranno alle classi terze dell’IISS Leonardo da Vinci il progetto Martina: Service Lions-Leo il cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori attraverso l’adozione di uno stile di vita sano, stimolandoli all’impegno personale nella promozione della salute.

Interverranno la Dott.ssa Vita Caroli Casavola, ginecologa, e il Dott. Francesco Boezio, urologo.



Perché parlare ai giovani di tumori?

«Perché alcuni tumori, quali il melanoma e il tumore del testicolo – spiegano gli organizzatori – colpiscono anche i giovani; anche se la maggior parte dei tumori si manifesta in età media o avanzata, molti incominciano il loro percorso in età giovanile. Molti tumori sono causati anche da mutazioni di geni indotte nell’arco della vita da fattori ambientali e da stili di vita scorretti: conoscere ed evitare, fin da giovani, questi fattori di rischio riduce la possibilità di incorrere in queste patologie, perché la diagnosi tempestiva di alcuni tumori, con controlli periodici, quando ci si sente sani, richiede l’impegno da parte del singolo».

Prevenire, informarsi e promuovere la cura della propria salute!