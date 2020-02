Provinciale Cassano - Altamura, Masi (M5S): «Occorrono urgenti interventi di messa in sicurezza»

“Le condizioni in cui versa la Strada provinciale 18, tra Cassano delle Murge ed Altamura richiedono un urgente interessamento da parte degli organi competenti. La strada è dissestata, con asfalto non drenante e strutturalmente caratterizzata da avvallamenti e dossi che impediscono una visuale ottimale in alcuni punti critici. Senza contare le numerose curve pericolose purtroppo spesso teatro di incidenti anche gravi”, dice la deputata 5 stelle Angela Masi.

“Per questo nelle scorse ore il portavoce 5 stelle nel Consiglio metropolitano di Bari, Giuseppe Patrono, grazie alla relazione che gli avevo fatto pervenire con le segnalazioni ricevute dai cittadini, ha coinvolto i funzionari dell’Ente. E’ chiaro che in questo contesto si rendano urgenti misure di messa in sicurezza straordinarie che comprendano quantomeno il rifacimento dell’asfalto e, ove si rendano disponibili risorse, l’allargamento e la rettifica della sede stradale. Tutto questo non solo per rendere più sicuro il transito su questa strada ma anche per garantire un più rapido collegamento tra le due città anche da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi in caso di necessità o di incidente. Mi auguro che la Città metropolitana di Bari e gli altri Enti eventualmente coinvolti (come il Parco dell’Alta Murgia) possano presto mettere in agenda interventi sulla SP 18”, conclude Angela Masi.