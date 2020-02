Coronavirus, al via il "Cammino dell’amicizia" contro l'intolleranza verso i cittadini cinesi Copyright: Hande Culture

Coronavirus, al via il "Cammino dell’amicizia" contro l'intolleranza verso i cittadini cinesi Copyright: Hande Culture

Coronavirus, al via il "Cammino dell’amicizia" contro l'intolleranza verso i cittadini cinesi Copyright: Hande Culture

Coronavirus, al via il "Cammino dell’amicizia" contro l'intolleranza verso i cittadini cinesi Copyright: Hande Culture

Da ieri, 12 febbraio, ha presto avvio una campagna di sensibilizzazione contro gli episodi discriminatori e di intolleranza verso la comunità cinese in Italia, che dall’inizio della diffusione del “coronavirus” si sono succeduti in diverse città italiane.

La campagna di sensibilizzazione è promossa dall’Associazione per l’interscambio Artistico Culturale Italia-Cina Hande Culture e dalla Chinese Young Artists Aesthetic Education Alliance, per mano del presidente di Hande Culture, il santermano Pasquale Valentino.

A partire dalla mattina del 12 febbraio, Valentino percorrerà a piedi la via Peuceta del Cammino Materano, per una totale di 170 chilometri in sette giorni, con partenza dalla Basilica di San Nicola di Bari ed arrivo a Matera.

Nella giornata di ieri il Presidente di Hande Culture ha percorso la prima tappa di questo cammino (17 km) nella tratta che da Bari porta a Bitetto. Oggi si svolgerà la seconda tappa che porterà gli intrepidi viadanti da Bitetto a Cassano delle Murge. Successivamente verranno toccate, nell’ordine, altre città (nell’ordine: Santeramo, Altamura, Gravina, Picciano e Matera)

«Con questo piccolo gesto – affermano gli organizzatori sulla propria pagina Facebook - vorremmo far sentire tutta la nostra vicinanza a al popolo cinese in questo momento di difficoltà».

Per tutto il cammino, in segno di fratellanza, Pasquale Valentino porterà con sé una bandiera cinese.

Per l’occasione – affermano sempre gli organizzatori dell’associazione Hande Culture - verrà attivata una raccolta fondi utile all’acquisto di materiale sanitario, che verrà consegnato direttamente in Cina per mano dell’Alleanza.

Gli aggiornamenti dell’iniziativa verranno pubblicati quotidianamente sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram dell’associazione.

Inoltre, in Cina, tramite i canali social delle due Associazioni si darà risalto all’iniziativa con foto, video e descrizioni dell’evento di sensibilizzazione.