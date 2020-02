Il Leo Club l'8 marzo festeggia la donna e il vino con "Calici in Rosa"

Il Leo Club Cassano l'8 Marzo propone una serata all'insegna delle donne e del vino.

«Con "Calici in Rosa" – spiega l’associazione - vogliamo parlare di donne e vogliamo farlo l’8 marzo non perché ricorre una data commemorativa che ha tutt'altra importanza e rilevanza storica da rispettare. Vogliamo parlare di donne e guardare al futuro in un giorno alla donna dedicato e che nel tempo ha assunto diverse connotazioni. Uno sguardo al passato con rispetto per quanto è stato fatto sinora in materia di diritti e di dignità, per uno sguardo che volge al futuro con positività verso le nuove generazioni di donne cariche di resilienza, di attivismo, imprenditrici autonome anche in ambiti come quello vitivinicolo da tempo ad appannaggio esclusivamente maschile.

Un evento anche all'insegna della promozione della cultura del vino prodotto da aziende al femminile con la preziosa collaborazione dell'Ais e della delegata regionale delle “Donne del Vino”.

L'evento benefico si impegna a contribuire alla prevenzione della violenza contro le donne con atti concreti, come ad esempio corsi di difesa personale. Vi aspettiamo numerosi presso la bellissima location “tenuta la Vallonea” a Cassano delle Murge - Start h 20.00».

Per info e prenotazioni 3925662657 - 3406903045 e Pagina Facebook Leo Club Cassano