Fimmg Puglia aderisce alla campagna social "Insieme, senza paura" lanciata in questi giorni da Fimmg Nazionale e Cittadinanzattiva. L'obiettivo è combattere l'epidemia con un messaggio virale: "Il coronavirus è un nemico debole se lo combattiamo uniti. Medici di famiglia e cittadini".



"L'alleanza tra medici e pazienti è l'antidoto più efficace contro non solo il propagarsi del coronavirus, ma anche contro il panico e la confusione che si sono diffusi nei giorni scorsi." - commenta Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari.

Sull'immagine principale della campagna campeggia il volto di una donna coperto da una mascherina con i colori della bandiera italiana, un chiaro invito all'unità nazionale in un momento critico per il nostro Paese. Sui social verranno inoltre diffuse una serie di immagini MEME che richiamano il famoso slogan "Keep Calm and Carry On" - "Mantenete la calma e andate avanti", prodotto dal governo britannico nel 1939 agli albori della seconda guerra mondiale e ormai reinterpretato sulle reti social nei contesti più vari.

In tempi di coronavirus, l'invito è ad affidarsi al proprio medico di famiglia e a continuare la propria vita quotidiana, seguendo piccoli accorgimenti orientati alla prevenzione: "Keep Calm and Lavati spesso le mani", Keep Calm and Evita i luoghi affollati".

"Dobbiamo ricondurre l'emergenza ad una dimensione di vigilanza e di responsabilità da parte dei cittadini, ma anche di serenità - commenta Donato Monopoli, Segretario Fimmg Puglia - la nostra comunità sta affrontando un momento difficile che riuscirà a superare più facilmente quanto più si dimostrerà coesa."