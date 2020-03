Fratres, è Francesco Casamassima il nuovo presidente associativo

È Francesco Casamassima, già componente del Direttivo del gruppo cassanese di donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta”, il nuovo presidente associativo.

"Casamassima - si legge in una nota dell'associazione - è stato eletto lo scorso 4 marzo durante la riunione straordinaria del direttivo in cui sono state ridefinite anche le altre cariche associative così ripartite: vice presidente John Porreca, capogruppo Clara Curione, segretario Luigi Caruso, amministratore Simeone Paparella, Costanza Percoco ed Emanuele Campanelli consiglieri.

L’elezione straordinaria è avvenuta a seguito della recente ed improvvisa scomparsa del presidente Enzo Marsico, il quale ha guidato l’associazione per oltre un decennio.

Marsico ha lasciato un segno indelebile nella comunità cassanese attraverso la sua vita interamente ed intensamente vissuta per gli altri e soprattutto per i più fragili. È stato un esempio etico e controcorrente di forza e vitalità per ogni iniziativa volontaristica organizzata. Lui, che con il suo sorriso ed i suoi brillanti occhi blu, ricchi di vita ma soprattutto d’amore, parlava diritto al cuore infondendo calore, umanità ed entusiasmo. Lascia una immensa eredità al nuovo presidente ed al suo direttivo: un messaggio di fratellanza e solidarietà che sarà nuova linfa per questa importante associazione.



Ai fini delle comunicazioni telefoniche, il numero di riferimento resta sempre lo stesso: 3932930009".