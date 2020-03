Covid-19, la lettera della TeknoService alla forza lavoro

Un gesto di solidarietà, un atto di puro rispetto verso la forza lavoro.

Nicola Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Teknoservice, società impegnata nei servizi di igiene urbana, gestione di aree verdi e decoro urbano, ringrazia tutti i 1500 dipendenti dislocati in tutta Italia. La società torinese, opera in 145 Comuni, serve 1.540.000 abitanti, tra le Regioni Basilicata, Puglia, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Sardegna.

“E’ un momento difficile - spiega Benedetto - in cui il Covid-19 (Coronavirus) ha determinato sgomento sull’intera comunità, una spada di Damocle, che tutti, purtroppo, ci portiamo in ogni azione del nostro percorso quotidiano. Ci sono uomini e donne impegnate ogni giorno con il lavoro, spesso esposti ad emergenze e rischi derivante dall’emergenza sanitaria. Una triste testimonianza che coinvolge tutti. Di sicuro, quindi, gli operatori obbligati nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata sono i più esposti, purtroppo. Sento, dunque, il dovere di ringraziarvi per il coraggio, l’entusiasmo e la passione professionale che, ogni giorno, continuate ad avere nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, servendo le Comunità in cui operiamo e che, tra l’altro, non può avere interruzione come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, grazie!!” Conclude. “Grazie per l’abnegazione, la fiducia e l’attaccamento al lavoro che state dimostrando. Vi fa onore e dimostra ancora una volta che siamo una Grande Famiglia. Una famiglia che si vuole bene. Insieme supereremo questo momento di difficoltà”.