Coronavirus, online il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti

Da oggi esiste un nuovo modello di autocertificazione pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno.

Alle 4 voci preesistenti se ne aggiunge una quinta, con la quale ogni cittadino dovrà dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena (per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata).



Il pdf del modello è scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno. Oltre a compilarlo, il cittadino che verrà firmato dalle forze dell'ordine dovrà controfirmarlo al momento del controllo, quando verrà accertata la sua identità. Ovviamente le forze dell'ordine procederanno, in un secondo momento, al controllo di quanto dichiarato.



Il modulo è scaricabile qui.