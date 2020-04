«Presidente ci salvi dall'incubo del fallimento». La Cassano che lavora scrive al premier Conte

"Fallimento": la parola che spesso corre in questo triste periodo sulle bocche dei piccoli imprenditori. L'emergenza sanitaria e il conseguente "lockdown" sta fiaccando le imprese del territorio: una crisi senza precedenti che si fa sentire anche nel nostro paese, soprattutto nel settore del turismo. Quella che segue è una accorata lettera-appello che due giovani imprenditori di Cassano hanno scritto al premier Giuseppe Conte. «Non ci abbandoni» scrivono Anna e Domenico Caponio, titolari dell'Agriturismo Fasano, la storica e prima azienda agrituristica pugliese. Un'appello alla politica perché faccia interamente il suo dovere, non spegnnedo le speranze e il futuro dell'Italia che lavora.



Gentilissimo Presidente,

le scriviamo poche righe per dirle che siamo due piccoli imprenditori che hanno il desiderio di mollare tutto, di mandare a casa tutti i dipendenti, di non investire tempo per i nostri sogni, di non regalare sorrisi più a nessuno in quanto i nostri si sono già spenti; stiamo ferendo, per non dire uccidendo, i cuori dei nostri genitori che hanno consegnato nelle nostre mani i lori sacrifici.

Ora le chiediamo da uomini a uomini se lei ha mai provato almeno una volta nella vita quello che stiamo provando noi giovani imprenditori assopiti da un incubo che si chiama “fallimento”.

Il virus fa meno paura perché trovate le contromisure si contrasta… ma la voglia di mollare tutto non si ferma con un prestito o con una moratoria.

Se non vuole che questi giovani sorrisi diventino lacrime, non abbandoni questa generazione.

Faccia quello che farebbe un padre di famiglia, darebbe anche la vita per vedere felice i suoi figli.

Una serena Pasqua a tutti

Caponio Anna e Domenico