Antenne 5G: a Cassano stop a sperimentazione e installazione

Stop alle antenne 5G sul territorio di Cassano.

Lo ha disposto la sindaca Maria Pia Di Medio che stamattina ha firmato a Palazzo di Città l’ordinanza che impone «la sospensione della sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio del Comune».

Il provvedimento applica il “principio precauzionale sancito dall’Unione Europea” - che impone l’adozione di misure cautelative in presenza di situazioni di incertezza scientifica, - e resterà valido fino a quando non ci sarà «la nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer».

La scorsa estate, dopo la costituzione del comitato cittadino “STOP 5G”, il Comune aveva istituito un Forum Consultivo Comunale Permanente e successivamente la Giunta Comunale aveva approvato una moratoria per la sperimentazione del 5G a Cassano.

