Bonus alimentare, secondo avviso del Comune

Scade mercoledì 22 aprile, alle ore 12.30, il secondo avviso del Comune per l'assegnazione del bonus alimentare e beni di prima necessità in favore di persone e famiglie in condizioni di disagio temporaneo caudato dall'emergenza sanitaria in atto.

Possono beneficiare della misure finanziata dal Governo "i nuclei familiari monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari postali e che non siano soggetti ad esclusioni".



Sono esclusi dalla possibilità di presentare richiesta del bonus i nuclei familiari che hanno già percepito il contributo con il precedente avviso del Comune.

Il contributo ammonta a 100 euro per ogni componente familiare residente e non può superare l'importo massimo complessivo di 500 euro.



Qui l'avviso completo è il modulo per fare domanda.