"Leonardo da Vinci", la scuola cassanese al fianco dell'ospedale "Miulli"

Una raccolta fondi per il reparto Covid - 19 dell'ospedale Miulli di Acquaviva.

La lancia il liceo di Cassano, quale contributo della comunità scolastica per affrontare la terribile emergenza sanitaria in atto.

«Il nostro Istituto - si legge in una nota della scuola cassanese - vuole manifestare concretamente solidarietà nei confronti di chi sta vivendo, in prima persona, il dramma di questa pandemia da Covid-19, in particolare il personale medico e paramedico. In questo momento emergenziale, riteniamo di dover supportare nel nostro piccolo le strutture sanitarie del Reparto Covid – Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Pertanto il "Leonardo da Vinci" si fa promotore, presso tutta la comunità scolastica – studenti, docenti, famiglie, personale, ex appartenenti alla nostra grande scuola – di una raccolta fondi che saranno devoluti al reparto Covid dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Invitiamo tutti ad effettuare le donazioni tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban: Banca d’Italia IT 37 L 01000 03245 430300309725 intestato a IISS Leonardo da Vinci Cassano delle Murge – Servizio di cassa, specificando nella causale “Donazione a strutture sanitarie per emergenza coronavirus”.