Giornata internazionale della Terra: un concorso per le scuole cassanesi

L’Amministrazione comunale ha indetto il concorso per gli alunni e studenti cassanesi in occasione della giornata mondiale della Terra del 22 aprile 2020.

«Il concorso - si legge in una nota - ha come scopo quello di stuzzicare la creatività dei ragazzi con elaborati grafici e linguistici dedicati alla Terra, in un momento storico in cui forse, mai come ora, sembra essere necessario ricreare quel filo diretto con le nostre origini, la natura e l’ambiente.

E quale occasione migliore se non il cinquantesimo anniversario della giornata Internazionale della Terra?

Tornare in contatto con la madre Terra non è solo un mantra che rimanda ai principi etici, ma è una vera e propria necessità a cui tutti sono chiamati, da chi governa al semplice cittadino, compresi i più piccoli spesso dotati di grande sensibilità ai temi legati alla protezione dell’ambiente. Per questo sino a venerdì 24, sarà possibile inviare all’indirizzo mail cassanoperlascuola@gmail.com gli elaborati ispirati al tema della giornata internazionale della Terra che saranno poi pubblicati sulla pagina facebook del Comune di Cassano delle Murge.

Il concorso è articolato in quattro sezioni:

- Sezione Scuola dell’Infanzia

- Sezione Scuola Primaria

- Sezione Scuola Secondaria di I grado

-Sezione Scuola Secondaria di II grado

È possibile partecipare singolarmente o in gruppo, inviando:

Produzioni grafico-pittoriche realizzate individualmente

(solo Sezione Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria)

Brevi riflessioni, poesie o racconti (solo Sezione Scuola Secondaria di I e II grado)

Brevi video-spot, per una durata massima di un minuto Ipertesti (solo Sezione Scuola Secondaria di II grado)

Gli elaborati, distinti per sezioni, più cliccati risulteranno vincitori.

I vincitori riceveranno in dono delle piantine da coltivare e curare: esse stesse sono il simbolo della vita sulla Terra da rispettare e tutelare. Mercoledì sulla pagina facebook della web radio CassanOnAir sarà pubblicato un breve video dedicato alla giornata internazionale della Terra con immagini della nostra bella Cassano e la voce narrante del sindaco Maria Pia Di Medio. Inoltre, domenica alle 17,30 sulla web radio CassanOnAir sarà organizzata una trasmissione per parlare della Terra, e insieme ai dirigenti scolastici delle scuole locali e al sindaco Maria Pia Di Medio, saranno decretati i vincitori del concorso».