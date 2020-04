Festa della Liberazione, gli auguri della CGIL e l'iniziativa "social" del PD

L'emergenza sanitaria non spegne la voglia di festeggiare la grande Festa della Liberazione.

«Il 25 Aprile - scrive in una nota il coordinatore della Camera del lavoro di Cassano Pino Angilecchia - è per sempre ed è la festa di tutte e tutti come dice la Segretaria generale provinciale CGIL GigiaBucci.

E se c'è una cosa che non potrà essere cancellata è la Storia, e con la festa della liberazione si celebra la fine del regime fascista, dall'occupazione nazista in Italia, e della seconda guerra mondiale, simbolicamente indicata al 25 aprile 1945.

E' ufficialmente una festività civile della Repubblica Italiana, e fu scelta convenzionalmente perché fu il giorno della liberazione da parte dei Partigiani delle città di Milano e Torino, per cui la guerra continuò per qualche giorno fino ai primi giorni di Maggio.

Il Coordinamento CGIL della Camera Comunale del Lavoro di Cassano delle Murge non potendo partecipare come tutti i cittadini ed Istituzioni ad iniziative di piazza a causa della pandemia in atto covid 19,si associa a tutte quelle cittadine/i, a tutte le associazioni che condividono il valore della resistenza Partigiana e Antifascista, e sopratutto all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), che hanno dato orgoglio alle future generazioni e senso di appartenenza, (di sentirsi ITALIANI Buon 25 Aprile a Tutte/i)».

Anche il PD ricorda con una iniziativa la riconquistata libertà dell'Italia dopo la tragica esperienza del Fascismo.

«Il 25 Aprile è una data che non può essere dimenticata e non può passare inosservata a causa delle restrizioni dovute all’emergenza COVID-19. Per questo motivo il circolo del Partito Demcratico di Cassano delle Murge ha organizzato un incontro-dibattito con personalità istituzionali e non in memoria della Liberazione d’Italia. Potrete segurci la mattina del 25 aprile sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Cassano delle Murge. Verranno proposte testimonianze di diverse personalità della sinistra, tra le quali Mario Loizzo, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Ing. Antonio Decaro, Sindaco Città Metropolitana di Bari e Presidente dell’ANCI, Avv. Antonella Gatti, Presidente del Consiglio Comunale di Cassano delle Murge, On. Valdo Spini più volte Ministro e sottosegretario della Repubblica, il dott Leonardo Palimisano, etnografo e scrittore, Prof. Pasquale Martino, Presidente Regionale ANPI, Prof.ssa Maria Quatraro, nome storico della sinistra cassanese e già Presidente del Consiglio Comunale di Cassano M., Prof. Vito Antonio Leuzzi , direttore dell’istituto pugliese per la storia dell’anti fascismo e dell’Italia contemporanea, dott. Francesco Giustino, presidente della fondazione “Albenzio Patrino”. Interverranno l’Ing. Davide Del Re e il Dott Amedeo Venezia, Consiglieri Comunali di Cassano delle Murge. Il dibattito sarà moderato dalla coordinatrice PD di Cassano dott.ssa Enza Battista e dall’ins. Vito Domenico Lionetti, già Sindaco del Comune di Cassano delle Murge».