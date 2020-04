Al maestro Donato Stano l'Onorificenza "Mario Rossani 2020"

A Donato Stano, insegnante cassanese scomparso nel 2012, il riconoscimento civico istituito dalla Fondazione Albenzio Patrino di cultura e cooperazione europea in occasione del centenario della caduta di Mario Rossani, combattente medaglia d'oro al valor militare.

Lo annunciano in una nota la Prof.ssa Antonia Patrino e il dott. Francesco Giustino della stessa Fondazione.



«In occasione della ricorrenza del 25 aprile – 75° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista e dalla fine del secondo sanguinoso conflitto mondiale - il Consiglio di Fondazione su impulso della Presidente onoraria Prof.ssa Antonia Padrino, ha deliberato l’attribuzione del riconoscimento civico Premio Mario Rossani, istituito in occasione del centenario della caduta del nobile combattente Medaglia d'oro al valor militare, alla memoria del Prof. Ins. Donato Stano, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita (1920 – 2012).

Il “Maestro" Stano – combattente, insegnante, amministratore pubblico – ha sempre declinato con coerenza la propria dimensione pubblica. Intere generazioni di allievi lo hanno conosciuto come insegnante preparato, anche severo (quando la severità era indice di qualità delle personalità) ma premuroso e proteso al compimento del proprio dovere: in essi ha infuso l’amore per la patria e per la libertà, intesa come massima sintesi di diritti e di doveri. Reduce dalla campagna di Russia, ha caratterizzato la sua vita con la passione per l’impegno politico ed il suo stesso impegno professionale era un tutt'uno con l’impegno civile: in lui ardeva lo spirito del Risorgimento e viva restava la memoria della Resistenza. Insieme al significato del sacrificio di Mario Rossani, ha insegnato il senso delle giornate di festa del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 4 novembre ma anche delle ricorrenze drammatiche dell’ottobre 2017 e del settembre 1943.

In lui salutiamo un patriota, un combattente, un insegnante di altissima qualità e un cittadino che ha onorato e servito la sua e nostra terra e la Costituzione.

Nei prossimi mesi, non appena il quadro sanitario generale lo consentirà, sarà organizzato un evento pubblico in memoria del Prof. Stano con la cerimonia per l'attribuzione del Premio Rossani 2020».