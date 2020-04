Covid-19 e Fase 2, Di Medio: «La Regione ci ha spiazzati»

La sindaca manifesta tutto il suo dissenso per la decisione presa dal presidente Emiliano sulla cosiddetta Fase 2: l'ordinanza del governatore pugliese prevede la ripartenza di alcune attività a partire da oggi.

Un anticipo di cinque giorni - afferma la Di Medio - che coglie il Comune impreparato e in ogni caso, per la sindaca «la decisione del Presidente della Regione ci mette nella condizione di rendere vano tutto quello che è stato fatto»

«L'ordinanza del Presidente della Regione - scrive su facebook la Di Medio - ci ha spiazzati perché tutto era programmato per la riapertura del 4 maggio così come previsto dal DPCM per cui è necessario provvedere ai piani di sicurezza, alla applicazione dei presidi igienici e alle operazioni di sanificazione.

Dando la possibilità di apertura di tutto in modo così improvviso se da un lato può far piacere agli operatori, dall'altro pone in serio pericolo la situazione sanitaria. Infatti non dobbiamo dimenticare che il fatto che se la situazione è ora sotto controllo è perché tutti ci si è impegnati a limitare al massimo le condizioni di contagio, con estremo sacrificio di tutti.

L'impossibilità di eseguire i tamponi in tutti i casi sospetti ci mette nella condizione di non sapere se ci sono portatori sani, stante la presenza di soggetti sicuramente positivi nella nostra collettività.

Ad ogni buon conto la decisione del Presidente della Regione ci mette nella condizione di rendere vano tutto quello che è stato fatto.

Dichiaro che non condivido questa decisione dal punto di vista sanitario.

Invito però tutti i cittadini - conclude la Di Medio - cui viene data la possibilità di svolgere le loro attività di essere disciplinati e di agire in modo consapevole. Invito altresì tutti gli altri a comportarsi in modo corretto: usate le mascherine, rispettate le distanze, disinfettate le mani e gli oggetti che usate....Poi accada quello che vorrà accadere.... gli ospedali sono ormai attrezzati......il virus è ancora tra noi»