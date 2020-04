La funzione sociale del lavoro durante il Covid-19: live "social" dell’avvocata Angiulo

Alla vigilia del 1 Maggio, Festa dei Lavoratori, una riflessione sul mondo del lavoro o dei “lavori” alla luce della crisi emergenziale dovuta al COVID19.

La propone oggi l'avvocata Rossana Angiulo su Facebook.

«In questo scenario - scrive Angiulo -, l’attività lavorativa assume un ruolo determinante nella società. Ne discuterò, via Social con illustri ospiti, sulla pagina Facebook il 30 aprile alle ore 18.00 con: Avv. Serena Triggiani, Vice Presidente Ordine degli Avvocati di Bari e Coordinatrice Commissione Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Bari; Dott. Franco Mastroianni, Responsabile degenze sub intensiva Covid dell’Ospedale Miulli; Dott. Giuseppe Colacicco Responsabile Medico RSA Simone-Calabrese, Santeramo in Colle, RSA OASI, Castellana Grotte. Dall’Avvocatura alla Sanità, quindi, per riflettere insieme sul presente ma soprattutto sul futuro della nostra società. Vi aspetto».