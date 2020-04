Cgil: «Primo Maggio a casa, nella speranza di un futuro migliore»

La Camera del Lavoro CGIL di Cassano delle Murge, informa la cittadinanza, con grande rammarico, che in occasione del 1° Maggio 2020, gli eventi legati alla Festa del Lavoro, da sempre organizzati da questa confederazione sindacale, non potranno essere festeggiati, a causa della pandemia Covid-19 in corso, e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali riguardanti il distanziamento sociale.

Non potendo festeggiare nelle piazze tra la gente, confrontandoci e discutendo, per rendere il futuro sempre più libero, sicuro e democratico, l’evento si festeggerà in modo virtuale, ognuno dalle proprie case, con dibattiti pubblici attraverso i media locali, mettendo sempre al primo posto il lavoro, la sicurezza sui posti di lavoro e i diritti e i doveri, che ogni cittadino deve rispettare, rinunciando per quest’anno, ai progetti didattici musicali e culturali del territorio già organizzati e le consuete attività, volte a far conoscere ai bambini i giochi di strada ormai dimenticati, che hanno contribuito alla crescita di noi adulti, privi di un mondo virtuale come quello di questi anni.

Le limitazioni, dovute alla pandemia, sono senza precedenti, e tutti noi dovremmo interrogarci!

Mi preoccupa soprattutto che, sia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il Santo Padre, Papa Bergoglio, abbiano comunicano che nulla sarà come prima.

Mi torna in mente quando, durante il momento dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle, un giornalista commentò l’accaduto, pronunciando le stesse parole: nulla sarà come prima.

In effetti, da quel giorno, tutto è cambiato: siamo diventati tutti meno liberi e meno sicuri, possiamo quindi solo immaginare le ricadute che ci saranno sulla comunità, a causa di questa emergenza.

Essendo ottimista, continuerò a credere che riusciranno presto a trovare il vaccino, affinché tutto questo rimanga solo un brutto ricordo, che ha causato ad oggi circa 28.000 decessi solo in Italia, e centinaia di migliaia, in tutto il mondo.

Questo 1° Maggio 2020, lo ricorderemo e lo ricorderanno le prossime generazioni, come giornata di lockdown, ma anche come messaggio di speranza per il futuro.

A partire dal 4 maggio, il lavoro verrà messo maggiormente in sicurezza, per costruire un futuro migliore, affinché nessuno muoia ancora, a causa del lavoro: nel mese di gennaio 2020, ci sono stati 52 morti (dati INAIL), e non si può pensare, che la morte di tutti gli operatori sanitari, dovuta al Covid-19, sia legata alla mancanza dei presidi di sicurezza individuale.

Auguro a tutti voi, buon 1° maggio, nella speranza di un futuro migliore

*coordinatore Camnera del lavoro Cgil - Cassano delle Murge