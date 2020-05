“Leonardo da Vinci”, al via le iscrizioni al corso serale

Riprendono le iscrizioni al corso serale per adulti - attivato a partire dall’anno scol. 2019/2020 - per conseguire un diploma, presso l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge.

Al corso (che partirà il 1° ottobre) possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Diploma Scuola Media) ed i sedicenni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Diploma Scuola Media) e che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.

Ci si potrà iscrivere al terzo anno (primo anno del secondo periodo) di un percorso di secondo livello di istruzione tecnica finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica tecnologica, indirizzo meccanica, meccatronica ed energia.

Per informazioni e per formalizzare l’iscrizione, si potrà inviare una mail a: bais03100g@istruzione.it, riportante come oggetto: “iscrizione corso serale” o prenotare un incontro in presenza, nei giorni di apertura, presso l’Ufficio Didattica,dell’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”, via Padre A. Centrullo, sn, Cassano delle Murge (080/776060 o 080/763790).